استئناف سباقات السرعة للخيول العربية الأصيلة

أقامت الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة ونادي باسل الأسد للفروسية بحماة بالتعاون مع مكتب الخيول في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السباق الدوري الأول للخيول العربية الأصيلة للموسم الحالي وذلك على مضمار سباق الخيول في نادي الفروسية بحماة.

وجرى السباق على سبعة أشواط وفاز الجواد بلقيس عاصم لمالكه رياض سويدان بالمركز الأول في الشوط الأول للخيول السورية الصافية درجة رابعة فيما جاء سبحة لمالكه معاذ المهايني بالمركز الثاني.

وفي الشوط الثاني للخيول المسجلة درجة رابعة فاز بالمركز الأول الجواد مصيطر لمالكه يحيى المراد واحتل سيلا الشهم لمالكه الدكتور محمد الحزوري المركز الثاني أما الشوط الثالث للخيول السورية الصافية درجة رابعة فقد فاز بالمركز الأول باشق عريضة لمالكه فايز عريضة فيما جاء ثانيا حبيب فهد لمالكه قاسم قاسم.

وفي الشوط الرابع للخيول المسجلة درجة رابعة فاز ببطولته نصر الخير لمالكه اسطبلات الخير فيما احتل المركز الثاني نصر الفهاد لمالكه منير حماية أما الشوط الخامس للخيول السورية الصافية درجة ثالثة ففاز ببطولته جود العاديات لمالكه يامن الحجلي وجاء بالمركز الثاني الجواد محبوب ابراهيم لمالكه جهاد غزال.

وفي الشوط السادس للخيول المسجلة درجة ثالثة فاز بالمركز الأول عاصفة خلف لمالكه أكرم الخلف وجاء ثانيا ورد المهايني لمالكه معاذ مهايني فيما فاز ببطولة الشوط السابع للخيول المسجلة درجة أولى وثانية جيوش السبع لمالكه ابراهيم السبع وجاء الحصان ربيع أوغاريت لمالكه أيمن بلال بالمركز الثاني.

وأوضح مدير الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة محمد الوادي لمراسل سانا الرياضي أن السباق الذي شارك فيه أكثر من 50 جوادا هو باكورة نشاط الجمعية لهذا العام والذي يتضمن إقامة تسعة سباقات انطلق أولها في محافظة حماة على أن يقام الثاني في دمشق في 26 الشهر الجاري مشيرا إلى أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها الفريق الحكومي للوقاية من فيروس كورونا من خلال إقامة السباق الحالي من دون جمهور.

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بحماة عبد الرزاق زيتون إلى أن الفروسية من الألعاب الرياضية المهمة في المحافظة حيث سنعمل ما بوسعنا من أجل دعمها وزيادة انتشارها مبينا أن إقامة سباقات السرعة في المحافظة لها دور مهم في تطوير اللعبة في ظل وجود الكثير من مالكي ومربي الخيول في المحافظة إضافة إلى توافر منشأة حضارية وكبيرة.

من جهته بين مدير منشأة الفروسية بحماة عبد الرؤوف الخاني أن أهمية هذا السباق تكمن في أنه الأول في سورية هذا العام كما أنه جاء بعد تطبيق قرار عودة النشاط لهذه اللعبة المهمة مشيرا إلى أن السباق تضمن سبعة أشواط وكان ناجحاً بكافة المقاييس حيث اتسم بالمنافسة القوية بين الفرسان المشاركين من مختلف المحافظات ولم يعرف الفائز فيه إلا في الأمتار الأخيرة.

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