الملاكم مليس.. سجل حافل بالإنجازات العربية والقارية

يصنف الملاكم محمد مليس من أبطال الملاكمة السورية الذين سجلوا أسماءهم من ذهب في البطولات العربية والقارية خلال السنوات السابقة وينظر إليه خبراء رياضة الفن النبيل كما يحب أن يسميها عشاق الملاكمة بأنه من القبضات المتميزة لمستواه الفني العالي.

وضع الملاكم مليس من مواليد حلب 1993 قدمه على طريق بطولات الملاكمة عام 2009 بإحراز بطولة الجمهورية للناشئين في عام 2009 ليبدأ بعدها بشق طريقه في عالم المنافسات بعد أن تم اكتشاف موهبته.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي قال مليس “تعلقت باللعبة منذ صغري وتابعت كل ما يتعلق بها من نزالات وبطولات ودخلت أجواء اللعبة بتشجيع المدرب الراحل غياث طيفور الذي صقل موهبتي وشجعني على الاستمرار إلى أن بدأت بخوض البطولات المحلية وتدربت بكثافة وأحرزت بطولة الجمهورية في مشاركتي الأولى عام 2009 وكانت حافزا لي لمتابعة مشوار البطولات المحلية وأحرزت المراكز المتقدمة بمختلف الفئات”.

وأضاف مليس: خضت العديد من البطولات الدولية وتمكنت من تقلد العديد من الميداليات المتنوعة مع نادي الجيش وفي صفوف المنتخب الوطني كان أبرزها التأهل إلى بطولة العالم في ألمانيا عام 2017 و برونزية دورة البحر الأبيض المتوسط عام 2018 في اسبانيا وذهبية البطولة العربية في السودان 2019 وذهبية بطولة اتراو الدولية في كازخستان 2017 وبرونزية بطولة شمكنت الدولية في كازخستان 2018 وفضية بطولة سطيف الدولية في الجزائر 2018 كما صنفت خامسا في أولمبياد العالم العسكري في الصين 2019 مبينا أن طموحه بالتأهل إلى الأولمبياد والمشاركة فيه يبقى الهدف الأساسي له.

ويرى مليس أن الملاكمة كغيرها من الألعاب تحتاج إلى الدعم والاهتمام للحفاظ على مستوى اللاعبين الذين فرضوا أنفسهم بقوة وتألقوا في البطولات العربية والقارية وذلك من خلال توفير المعسكرات التدريبية إضافة إلى تأهيل اللاعبين الشباب ليكونوا رديفا للمنتخب الوطني في السنوات المقبلة.

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