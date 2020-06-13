أبادي: إجراءات واشنطن القسرية ضد بعض الدول له تداعيات هدامة على مكافحة كورونا

أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن الإجراءات القسرية الأمريكية أحادية الجانب ضد بعض الدول وامتناع واشنطن عن تمويل المنظمات الدولية يترك تداعيات هدامة على مكافحة فيروس كورونا داعيا إلى إدانة مثل هذه الإجراءات.

وفي كلمة أمام اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو أمس قال غريب أبادي إن “أي قرار أو جهد أو موقف مثل الحظر الاقتصادي الاحادي بما في ذلك ضد الدول المستقلة أو قطع التمويل عن المنظمات الدولية يقوض القدرات الوطنية والإقليمية والدولية على مكافحة انتشار فيروس كورونا وتداعياته المدمرة” مضيفا إنه “يجب إدانة هذه الإجراءات لما لها من تأثيرات سلبية على الإنسانية والعالم أجمع”.

ولفت غريب أبادي إلى أن المجتمع الدولي يمر الآن بمرحلة حرجة وأن أعداد الإصابات والوفيات بكورونا لا تزال مرتفعة في العالم منوها بجهود منظمة يونيدو لمواجهة تحديات كوفيد 19 ومؤكدا في الوقت نفسه على الحاجة إلى استجابة شاملة ومنسقة وواسعة لدعم البلدان المحتاجة للتغلب على هذه التحديات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر إدارته الشهر الماضي بتعليق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية متذرعا بما سماه “سوء إدارة” المنظمة الأممية لأزمة تفشي فيروس كورونا.

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