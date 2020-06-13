صحيفة: خمس مرضى كورونا في بريطانيا أصيبوا بالعدوى داخل مستشفيات

كشفت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية عن بيانات لعلماء بالحكومة أن نحو خمس المصابين بمرض كوفيد19 في بريطانيا التقطوا العدوى داخل المستشفيات.

ونقلت رويترز عن الصحيفة قولها في تقرير إن العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19 مسؤولة عما يصل إلى 22 بالمئة من الإصابات الخاضعة للعلاج بالمستشفيات ونحو 11 بالمئة من الوفيات.

وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت في إحصائية جديدة نشرتها أمس عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس بواقع 202 وفاة لتصل إلى مستوى 41481 فيما ازداد عدد الإصابات بواقع 1541 حالة جديدة ليبلغ عدد المصابين 292950.

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