تشيلي تسجل رقماً قياسياً جديداً لوفيات وإصابات كورونا
سجلت تشيلي أسوأ أرقامها اليومية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد إذ أحصت 222 وفاة و6754 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أرتورو زونيغا المسؤول بوزارة الصحة قوله إن “الوضع في بلادنا يواصل التدهور وخاصة في منطقة العاصمة سانتياغو” ويبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 160846 وعدد الوفيات 2870حالة.
وتستمر حالات العدوى في الزيادة بشكل مطرد في هذا البلد البالغ عدد سكانه 18 مليون نسمة رغم إجراءات الحجر المفروضة منذ شهر تقريبا على سبعة ملايين نسمة في سانتياغو.
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