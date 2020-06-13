آخر تحديث: 2020-06-13 10:41:51
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تعادل بلنسية مع ليفانتي في الدوري الإسباني

التصنيفات: رياضة,رياضة دولية

تعادل بلنسية بهدف على أرضه وبعشرة لاعبين مع ليفانتي بعدما أدرك الضيوف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني بكرة القدم.

سجل غونزالو ميليرو لفريقه ليفانتي ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وكان رودريغو مورينو تقدم لفالنسيا في الدقيقة 89 بعد طرد روجر مارتي لاعب ليفانتي في الدقيقة 74.

وظل بلنسية في المركز السابع برصيد 43 نقطة من 28 مباراة مقابل 34 نقطة لليفانتي صاحب المركز 12.

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التصنيفات: رياضة,رياضة دولية

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