ارتفاع الحرارة وأمطار خفيفة على مرتفعات الساحل

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على المرتفعات الساحلية وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا على المناطق الجنوبية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم فوق المناطق الجنوبية الشرقية والجزيرة والمرتفعات الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

السبت الأحد الاثنين دمشق 31-18 30-18 31-20 القنيطرة 30-12 28-12 29-14 درعا 31-15 29-15 30-17 السويداء 27-11 25-11 26-13 حمص 30-17 28-16 29-18 حماة 30-18 28-17 29-19 الحسكة 36-20 36-21 37-22 اللاذقية 26-21 25-22 26-23 طرطوس 27-21 26-22 27-23 حلب 30-18 29-17 30-18 ادلب 29-18 28-17 29-18 دير الزور 41-23 40-24 41-25 الرقة 36-21 35-22 36-23

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