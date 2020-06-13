فوز لايبزيغ على هوفنهايم في الدوري الألماني
تغلب لايبزيغ على مضيفه هوفنهايم بهدفين دون مقابل في افتتاح منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الألماني بكرة القدم.
أحرز هدفي المباراة المهاجم الإسباني الشاب داني أولمو في الدقيقتين 9 و11 من زمن الشوط الأول.
وبهذه النتيجة رفع لايبزيغ رصيده إلى 62 نقطة محتلا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف صاحب المركز الثاني بوروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على فريق فورتونا دوسلدورف في وقت لاحق اليوم.
في المقابل تجمد رصيد هوفنهايم عند 43 نقطة ويشغل المركز السابع حتى الآن على سلم الترتيب بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.
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