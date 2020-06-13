البرازيل تلحق بأمريكا في عدد وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد رقم بريطانيا وأصبحت في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها إن إجمالي عدد المصابين بكوفيد 19 بلغ 828810 حالات إصابة مؤكدة بعد تسجيل 25982 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت الوزارة أنها وثقت وفاة 909 أشخاص خلال يوم واحد ما رفع عدد الضحايا إلى 41828 مشيرة الى تعافي 365063 شخصا من الإصابة.

وسجلت أكثر من 5ر1 مليون إصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية التي باتت مهددة بأزمة غذائية في وقت تراجعت فيه الأسواق مجددا وسط مخاوف المستثمرين من موجة ثانية في أمريكا.

وسجلت في أمريكا اللاتينية والكاريبي التي باتت البؤرة الجديدة للوباء أكثر من 73 ألف وفاة أكثر من نصفها في البرازيل.

وتخطت البرازيل التي تعد أكبر دولة في أمريكا اللاتينية بـ 212 مليون نسمة عتبة الـ 40 ألف وفاة و800 ألف حالة إصابة مؤكدة ورغم سرعة تفشي الوباء أعادت المراكز التجارية فتح أبوابها في ساو باولو وريو دي جينيرو.

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