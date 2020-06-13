روسيا: شينكير يسمم علاقاتنا مع الولايات المتحدة بنشر أخبار زائفة

أكدت السفارة الروسية لدى واشنطن أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكير من شأنها أن تسمم العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة من خلال نشر معلومات زائفة.

وجاء في بيان صدر الليلة الماضية عن البعثة الدبلوماسية الروسية على صفحتها على موقع فيسبوك ونقله موقع روسيا اليوم: “من المؤسف أن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية يمارسون نشر الأخبار الزائفة ويسممون بذلك العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة”.

وكان شينكير أدلى بتصريحات مناهضة لروسيا تتعلق بسورية وليبيا خلال مشاركته في فعالية بمعهد هودزون الأمريكي بتاريخ 11 حزيران الجاري دون عرض أي أدلة لادعاءاته.

ونددت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري بتصريحات شينكير بشأن وجوب خروج روسيا من منطقة الشرق الأوسط ووصفتها بـ “الغبية”.

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