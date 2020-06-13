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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 21 شوال 1441 الموافق لـ 13 حزيران 2020
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شريط الأخبار
مصر تجدد مطالبتها باتخاذ موقف حازم تجاه نقل النظام التركي آلاف الإرهابيين إلى ليبيا
طيران العدوان السعودي يشن 17 غارة على عدة محافظات يمنية
فرنسا: العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية اعتداء خطير
لجنة وزارية تتفقد الواقع الزراعي والخدمي بريف دمشق الغربي.. مطالب بدعم الإنتاج الزراعي وتحسين المستوى الخدمي
بوتين: يوم روسيا مناسبة لتذكر الأبطال الذين دافعوا عن الوطن
بريطانيا ترفض تمديد الفترة الانتقالية لبريكست
الأمريكيون يسعون لإنهاء العنصرية وترامب يتحرك في الاتجاه المعاكس
الأمم المتحدة: كورونا قد يدفع ملايين الأطفال إلى سوق العمل
حمود: الأعداء يريدوننا من غير سلاح ولا مقاومة
تواصل الاحتجاجات وقطع طرقات رئيسة في لبنان
فنلندا: مخططات "إسرائيل" لضم أجزاء من الضفة مرفوضة
سجن صحفية تركية على خلفية كشفها فضائح أردوغان
الأمم المتحدة: يجب حماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية
بيونغ يانغ: تعليقات غوتيريس بشأن ما يجري في شبه الجزيرة الكورية منحازة
بمناسبة العيد الوطني لروسيا الاتحادية.. الممثل الخاص للرئيس الروسي: سورية وروسيا لن يحطمهما الإرهاب الاقتصادي