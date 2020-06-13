موسكو تسجل تراجعا في وفيات كورونا على أساس يومي
أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم تسجيل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو ما يمثل استمرارا في تراجع حصيلة الوفيات اليومية بالجائحة في المدينة.
وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في موسكو بأن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 3231 شخصا.
وتعتبر موسكو أكثر المدن الروسية تضررا جراء تفشي فيروس كورونا في روسيا حيث سجلت في المدينة حتى الآن 202935 إصابة مؤكدة بينها 118024 حالة شفاء وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة عدد المتعافين.
وسجلت في روسيا حتى صباح اليوم 511423 إصابة مؤكدة بالفيروس بينها 6715 وفاة و269370 حالة شفاء.
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