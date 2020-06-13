طيران العدوان السعودي يشن 17 غارة على عدة محافظات يمنية

واصل طيران تحالف العدوان السعودي خرقه للاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية وشن 17 غارة على مناطق متفرقة من محافظات صنعاء ومأرب والجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني يمني قوله إن طيران العدوان شن 13 غارة على منطقة الخانق بحريب نهم في صنعاء وثلاث غارات على مديرية مجزر بمأرب كما شن غارة على مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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