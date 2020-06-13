مصر تجدد مطالبتها باتخاذ موقف حازم تجاه نقل النظام التركي آلاف الإرهابيين إلى ليبيا

جددت مصر مطالبتها باتخاذ موقف حازم من الدول التي تقوم بتمويل وتدريب ونقل الإرهابيين من سورية إلى ليبيا في إشارة الى النظام التركي الذي أرسل الآلاف منهم.

ونقل موقع أخبار اليوم المصري عن نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية والخارجية حمدي سند لوزا قوله في تصريح إن المطالبة باتخاذ موقف حازم من الدول التي تقوم بتمويل وتدريب ونقل الإرهابيين من سورية إلى ليبيا يأتي في ضوء ما يمثله ذلك من تهديد وخطر على دول الجوار.

وكانت مصر حذرت مراراً من مواصلة النظام التركي نقل الإرهابيين والمرتزقة من سورية إلى ليبيا فيما أكد العديد من التقارير الإعلامية أن هذا النظام يقوم بإرسال مرتزقته وإرهابييه من سورية إلى ليبيا لتأجيج الوضع الأمني فيها ونهب خيراتها.

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