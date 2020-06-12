فرنسا: العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية اعتداء خطير

أعربت فرنسا عن “الاستياء” إثر فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان قوله في بيان اليوم إن هذا القرار يمثل اعتداء خطيرا على المحكمة وأبعد من ذلك فإنه يطعن في تعددية الأطراف واستقلالية القضاء.

كما جدد الوزير الفرنسي “دعم بلاده الكامل للمحكمة الجنائية الدولية” داعياً واشنطن إلى مراجعة قرارها مضيفا أن باريس “ستواصل العمل من أجل أن تكون المحكمة قادرة على الاضطلاع بمهمتها بطريقة مستقلة ومحايدة”.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس أن ترامب أجاز فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم اتهامات دون موافقة الولايات المتحدة وذلك في هجوم جديد لإدارته على المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لا تتوافق مع سياسات ترامب والإدارة الأمريكية.

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