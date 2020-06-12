أكثر من 200 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا و56 في إيطاليا

أعلنت بريطانيا تسجيل 202 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في ارتفاع ملموس جديد لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في إحصائية جديدة نشرتها اليوم بارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس بواقع 202 وفاة لتصل إلى مستوى 41481 فيما ازداد عدد الإصابات بواقع 1541 حالة جديدة ليبلغ عدد المصابين 292950.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.

وفي إيطاليا ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 34223 بعد تسجيل 56 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية عن تسجيل 272 حالة إصابة جديدة ليبلغ إجمالي المصابين 236305 حيث تعد هذه الحصيلة سابع أعلى حصيلة إصابات بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

عربياً أعلنت السلطات الصحية القطرية عن تسجيل حالة وفاة و1517 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 70 والإصابات إلى 76588 فيما سجلت الكويت 6 وفيات و520 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 285 والإصابات إلى 34952.

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