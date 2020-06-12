بوتين: يوم روسيا مناسبة لتذكر الأبطال الذين دافعوا عن الوطن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يوم روسيا مناسبة لكل الأجيال لتذكر الأبطال الذين دافعوا عن الوطن واستقلاله، مشيراً إلى أن الإخلاص للوطن ساعد الروس دائماً في التغلب على الشدائد والتحديات.

وقال بوتين خلال كلمة في موسكو اليوم بمناسبة العيد الوطني لروسيا أهنئ جميع مواطنينا داخل الوطن وخارجه بهذا العيد.. فالوطن بالنسبة لنا هو الأسرة وموطن الأب والأرض الغالية من كالينينغراد إلى جزر كامتشاتكا وكوريل من الشمال وبحر القطب الشمالي إلى سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم.

وأضاف بوتين: لقد بني تاريخنا على هذه المساحات الشاسعة المليئة بصفحات من المجد العظيم والفخر وشجاعة الأجداد غير المسبوقة وإيمانهم وحبهم لأراضي آبائهم.. فحب الوطن ساعد شعبنا دائماً في التغلب على الشدائد وتجاوز أصعب اللحظات ومواجهة أي تحديات.

وتوجه بوتين بالتحية إلى الطاقم الطبي لدوره في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد وقال: خلال هذه الفترة التي يمر بها العالم المعاصر والتحديات والتهديدات الجديدة التي نواجهها ننحي أمام تضحياتهم وجهدهم وإسهاماتهم العلمية التي قدموها.

وتحتفل روسيا بالعيد الوطني في الثاني عشر من حزيران ففي مثل هذا اليوم من العام 1990 تم إعلان السيادة الوطنية لروسيا خلال انعقاد المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية.

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