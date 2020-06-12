بريطانيا ترفض تمديد الفترة الانتقالية لبريكست

أعلنت بريطانيا رسمياً اليوم أنها لن تسعى لتمديد الفترة الانتقالية لبريكست مثيرة احتمالات انفصال غير منظم عن التكتل بعد ستة أشهر.

وتسابق لندن وبروكسل الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الواحدة والاتحاد الجمركي في الـ 31 من كانون الأول القادم لكن المحادثات واجهت عقبات وتؤكد حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنها حتى في حال فشل المفاوضات فلن تختار التمديد مرة أخرى وهو قرار يتعين أن تأخذه بحلول الأول من تموز.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف قوله اليوم في تغريدة بعد محادثات على الإنترنت مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي “أكدت رسمياً بأن المملكة المتحدة لن تمدد الفترة الانتقالية وبأن وقت التمديد انقضى” مضيفاً “في الأول من كانون الثاني 2021 سنستعيد زمام الأمور واستقلالنا السياسي والاقتصادي”.

وكانت بريطانيا انسحبت رسمياً من الاتحاد الأوروبي في الـ 31 من كانون الثاني الماضي بعد عضوية فيه استمرت 47 عاماً لكن الطرفين اتفقا على مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد العلاقات التجارية والأمنية.

طباعة