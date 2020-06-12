الأمل المتجدد..

الدكتور سنان علي ديب

من طبيعة تكوين الشعب السوري الصبر والمثابرة و الإقدام وخلق الحياة من شبه العدم، كيف لا وهو شعب تشرّب الكرامة والكبرياء وعلّم البشرية معنى الإنسانية في موقع جغرافي تعاقبت منه الحضارات و انبثقت الديانات ولهذا لا يمكن أن يتغلب اليأس على حيوية وطاقات شعب كهذا تحدّى الألم والموت والتجويع و الابتزاز. ومؤكد أن ما جعلنا ندخل بهذه المقدمة هو حجم المؤامرة المعقدة، التي تناغمت لحبكها كل أنواع الإرهاب المتزاوج بين العالمي والإقليمي و الأدوات التابعة لنشاهد مسرحية كنا نظنها خيالية ولكنها أفقدتنا العقل والعقلانية لساعات عبر تخدير فكري من خلال متلازمة مضاربات وهمية خيالية للدولار مقابل الليرة السورية ورفع كبير للأسعار بشكل لحظي،وسط صمت شعبي وحكومي ولكل مبرراته. فالشعب هالتْه تكاليف المعيشة التي تجاوزت حدود الخيال و كذلك اللامبالاة و التلاعب العلني بقوت يومه وبلا أي خوف من أي مسؤولية ووسط تغاضي المسؤولين عن هكذا ملف. ولكن رغم هول الحالة المخيفة جاءت المساءلة التي جرت في مجلس الشعب، الممدد له نظراً للظروف المحيطة، و أخذت منحى رمي المسؤولية والتهم و كانت نارية ولكنها لم تلفت نظر أغلب المواطنين إلى أن أغلب القرارات المتراكمة، والتي كانت ككرة نار انفجرت مؤخراً، كانت تمر بسهولة وسلاسة ومن دون أي ممانعة أو كبح أو مساءلة حقيقية عبر هؤلاء الأشخاص أنفسهم ولكن قرب الانتخابات جعل الصوت يرتفع و معرفة نفس الشعب مع زيادة مستوى الفقر بسبب نومهم ونوم غيرهم جعل الهجوم ورمي المسؤولية غاية ليتصدى رئيس الوزراء السابق للمسؤولية ولكن باجابات مخيفة وغير متوافقة مع ما سبقها من حيث أن سعر الدولار حقيقي والحاجة له، وكذلك حول إمكانية الاقتراض و زيادة الأجور وأيضاً تحميل الإعلام جزءاً من المسؤولية.

ما يهمنا أن كل المهتمين والعارفين عبر سيرورة الأحداث يعلمون أن ما جرى للدولار وهمي وأنه نتيجة سلوك متعدد من مضاربات من الخارج مترافق مع إعلام مضلل فيسبوكي ومعادٍ و كذلك بعض الأدوات المتعاونة بقصد زعزعة ثقة المواطنين وجعلهم يناجون الغيب وقد وصلوا لبعض غاياتهم عبر تلازمها مع فوضى الأسعار. كيف لا وقد جعلوا الكل يتوهم بقفز الدولار فوق حاجز الـ ٣٠٠٠ بأيام وسط زيادة الأسعار بنفس النسب ووسط نوم المسؤولين من أدوات وزارة حماية المستهلك عن ضبطها، علماً أنه لم يحدث أي متغيرات في ظل حدود مغلقة و طلب صفري ولكن ضبابية من يسعر الذهب بسعر لا تعترف به الحكومة ونار الأسعار بما فيها أسعار تنتج من القطاع العام ومنها الأدوية والتي بررت برفع سعر الدولار بالمركزي لحدود ٧٠٣ زادت الخوف وأعدمت الثقة و لكن جهود الجهات المختصة برصد وإلقاء القبض على متضاربين تابعين وعلى من امتهن الوساطة لتحويل الأموال ليحرم الحكومة بالتحويل كشف المستور.

ولأعود بالذاكرة إلى مقابلات صحفية سابقة بغية رفع سعر التحويلات وممانعتي الكبيرة لأن ما يستند على وهم سيؤدي لمتوالية مخيفة وهو ما كان وما جعل بعض الأبواب تنغم بأن الدولة تبتز من يحول الأموال لفرق السعر ولينسى هؤلاء من صمد ووقف مع الوطن و معيشته وتقهقرها و ما فعلوه بتضخم عجيب لطالما تزامن مع زيادة أسعار لمواد حكومية في مشهد لا يعرف اسبابه إلا محاباة المحتكرين والتجار.

بالمحصلة تجاوز هذه الحالة لا يعني النوم بالعسل كما حصل في مراحل سابقة لنرى بذخاُ بشراء السيارات الفارهة والكماليات ولكن يعني الانطلاق من ثوابت لتجاوز المطبات وما يحاك ولا يتم ذلك إلا بتعاون كامل الشعب السوري “عام وخاص ومشترك ومغتربين ومهاجرين” لحل كافة الأزمات وتفعيل كامل الطاقات في خيارين تكتيكي آني وأستراتيجي.

آني بضبط الأسعار عبر تشكيل لجان مشتركة من كافة الهيئات والمنظمات الأهلية وفصل جمعية حماية المستهلك عن الوزارة و جعلها جمعيات محلية أهلية تمارس الرقابة والمتابعة وحتى التوجيه بالمقاطعة .وأن تكون العقوبات وسيلة لضبط الأسعار ولا ضير من متابعة إعلامية لمحاسبة المتجاوزين من كبار ومحتكرين وحتى صغار.

تفعيل دور مؤسسات التدخل وإصلاح القطاع العام والذي وصلتنا أسباب تخسيره وقتله لمحاولة ليّ ذراع الحكومة و قتل الطاقات الإنتاجية و التحول نحو الاستيراد من قبل المحتكرين .وهذا ما جعلهم يضربون الخطط الزراعية و يقوضون زراعات لطالما اشتهرنا بها كالشوندر السكري..والقطن.و محاولة تقويض الحمضيات.

وهنا لا ننسى موضوع تسعير الذهب والغاية منه.

وفي المدى الاستراتيجي تنشيط المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والعمل على الوصول للأمن الغذائي و الفوائض و العودة للصناعات الغذائية والزراعية لما تحققه من فوائض وغيرها ومهما حصل فإن من يملك المواد الأولية و الثروات والموارد البشرية والعقول والخبرات المتراكمة لا خوف عليه ولا خوف على المستقبل ولا حاجة للاعتماد على من يسوّق لنا لوصف أدوية تجعلنا مرضى ونحن صحاح.

الأمل كبير ومتجدد وتجاوز المطب الأخطر وصل إلى منتصفه و بانتظار تجاوزه ولم يكن لولا تحالف القوى الوطنية ومن أهمها الإعلام ونتمنى أن يتصدر المشهد كبار تجار لن ننساهم لأن سورية لاتنسى الأوفياء .

الحل السوري _السوري، المفعل لكل الطاقات و الموصل لدولة المواطنة والقانون فوق الجميع هو العنوان.

بانتظار تطبيق الإصلاح الإداري. وبانتظار إعطاء مساحة أكبر للإعلام ليكون السلطة الكابحة لكل الأخطاء .

في سورية يصنع الأمل من قمة اليأس وتنبثق الحياة من قطرات النور.

بقوة داخلنا وتلاحمنا لم ولن نشعر بالحصار ولا بالعقوبات و سنكون سنداً لكل الأهل والأصدقاء.

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