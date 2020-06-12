دمشق- تشرين :

مسابقة للطفولة المبكرة تشجيعاً لثقافة القراءة

أعلن المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة عن جائزة ” قصة الطفل في سن مبكرة ” للأدباء السوريين والموهوبين ومن لديهم القدرة على الكتابة لمرحلة الطفولة المبكرة من أجل تشجيع ثقافة القراءة ونشرها بين الأطفال في سن مبكرة ، وتنمية مهارة الإبداع والاكتشاف لديهم.

يبدأ تقديم الأعمال القصصية بدءاً من 15/حزيران الحالي وينتهي التقديم في 15 أيلول المقبل، وسيتم إعلان النتائج منتصف شهر تشرين الثاني 2020م ضمن ” احتفالية اليوم الوطني للتشجيع على القراءة “.

خصص المركز جائزة مالية للمرتبة الأولى مقدارها (150.000) ليرة وجائزة مالية للمرتبة الثانية وقدرها (100.000) ليرة وجائزة مالية للمرتبة الثانية وقدرها (50.000) ليرة ضمن حفل لتكريم للفائزين.

من شروط المسابقة أنها خاصة بقصص الأطفال دون 6 سنوات ولا تقبل القصص المترجمة عن لغات أخرى، ويترك للكاتب حرية اختيار الموضوعات مع مراعاة كتابة القصص باللغة العربية الفصحى البسيطة والتي تتناسب مع الخصائص النمائية للطفولة المبكرة، وموجهة للمرحلة العمرية من (3 – 6 ) سنوات إضافة للحداثة في الموضوع والطرح، وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في هذه المرحلة، وكذلك القيم الاجتماعية لدى طفل الروضة، ومراعاة الفئة العمرية المقصودة من حيث الفكرة وأسلوب الطرح، وألا يتجاوز عدد الكلمات (200 كلمة) وألا يقل عن ( 70 كلمة) ولا تقبل الأعمال المنشورة الكترونياً أو الصادرة عن دور نشر ورقياً وكذلك الأعمال الفائزة في مسابقات أخرى.

يقدم المشارك تعهداً بملكيته الخاصة للعمل الأدبي وبعدم دفعه إلى أي دار نشر أخرى قبل ‏الإعلان عن نتائج المسابقة ويتم حجب الجائزة في حال ثبت العكس، وتقدم الأعمال على ثلاث نسخ ورقياً منضدة على الحاسب ونسخة الكترونية مرفقة على CD مدققة لغوياً ونحوياً وإملائياً مرفقة بصورة عن الهوية الشخصية وصورة شخصية وموجز عن السيرة الذاتية – وتسلّم الأعمال باليد إلى مكتبة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة / دائرة الأبحاث والدراسات/.

تخضع الأعمال الأدبية المشاركة في المسابقة للتقييم من قبل لجنة التحكيم ويعد قرارها قطعياً وملزماً، ولا تعاد الأعمال المشاركة إلى مؤلفيها سواء فازت أو لم تفز إلا بطلب شخصي من صاحب العمل، وتعد الأعمال الفائزة ملكاً للمركز ولهُ الحق في نشرها والتصرف بها.

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