تواصل الاحتجاجات وقطع طرقات رئيسة في لبنان

تواصلت الأعمال الاحتجاجية في لبنان اليوم مع قطع المتظاهرين بعض الطرقات الرئيسة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

وقطع محتجون أوتوستراد المنية العبدة الدولي شمال لبنان في أكثر من نقطة بالحجارة والإطارات المشتعلة وتحديدا عند مستديرة محلة عرمان في الاتجاهين وأمام مبنى البلدية وعند نفق بلدة بحنين كما قطعوا أوتوستراد البداوي أمام محطة أكومي بعدما وضعوا صهريج محروقات في وسطه ما دفع السائقين إلى اتخاذ طرقات فرعية بديلة للوصول إلى منازلهم الأمر الذي أحدث ازدحاماً كبيراً.

وأشارت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي إلى أن الطرق المقطوعة في الشمال اللبناني هي المحمرة والبداوي ومفرق الحصنية والعبدة كما أعلنت عن قطع أوتوستراد صيدا صور محلة عدلون قرب مقام النبي ساري بالاتجاهين.

بدورها أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عدداً من المحتجين أشعلوا الإطارات أمام سراي طرابلس وقطعوا بولفار فؤاد شهاب وبعض مسارب ساحة عبد الحميد كرامي وذلك احتجاجا على الفساد وسط انتشار عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في محيط السراي.

ويشهد لبنان منذ الـ17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات وأعمالاً احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين فيما تستغل مجموعات المطالب الشعبية وتقوم بأعمال شغب خلال المظاهرات في عدد من المناطق.

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