الشاعر أبو الشعر يترجم مختارات من روائع القصص الروسية

اختار الشاعر أيمن أبو الشعر مجموعة من روائع القصص الروسية في العصر الحديث وترجمها إلى العربية تحت عنوان مختارات من روائع الأدب الروسي وجمعها ضمن كتاب واحد ليقدمها إلى القارئ العربي.

واعتبر أبو الشعر هذه القصص ذات طابع مميز ومختلف نسبياً عن مجمل سياق التجربة القصصية الروسية من خلال تجسيدها أساليب لا توغل في الواقعية الاشتراكية التي سادت ثلاثينيات القرن العشرين وامتدت حتى الثمانينيات منه.

القصص التي اختارها أبو الشعر انزياح الجليد لمكسيم غوركي و تنتمي للمدرسة الطبيعية لجهة لغتها القريبة من الشارع ورصد مجموعة من العمال ككائنات جاهلة لا تبتعد عن غرائزها في تصوراتها وممارساتها وقصة الفنان المجنون لإيفان بونين التي توحي بأنها جزء من يوميات معيشة رصدها رمزياً ليسقطها على الواقع وقصة اتنا قتلت لميخائيل بولغاكوف حيث يقدم فيها شهادة على العصر عبر مرحلة من مراحل الحرب الأهلية الروسية بعد عام 1917.

وتأخذ بعض القصص منحى آخر هو الحديث عن مرحلة الحرب بين قصتين الأولى ما لا ينسى لبوري بوندريف وتحكي عن سير المعارك على الجبهات مع وصف دقيق لأجواء الحرب وشراستها بينما عرضت قصة الثلج لباستروفسكي أحداث الحياة العادية زمن الحرب.

وتناولت القصص الأخيرة في المجموعة الحياة اليومية بالنصف الثاني من القرن العشرين فتصف الحب والرحلات والخيال العلمي وغير ذلك من الواقع اليومي المعاش.

يقع الكتاب الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب في 183 صفحة من القطع الكبير.

يذكر أن أيمن أبو الشعر شاعر سوري معاصر ولد في دمشق عام 1946 نال الدكتوراه في الآداب من معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم السوفييتية العليا له أكثر من عشرين مؤلفاً في مجالات الشعر منها الصدى وانتحار الدلفين وفي المسرح ومنها الملك والشاعر والدراسات ومنها انطولوجيا الشعر السوفييتي والترجمة ومنها دراسات في تاريخ الثقافة العربية في القرون الوسطى كما ترجمت مختارات من أشعاره إلى عدد من اللغات الحية.

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