فنلندا: مخططات “إسرائيل” لضم أجزاء من الضفة مرفوضة

أكدت فنلندا أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي حول ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى كيانه “مرفوضة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

ووفق ما أوردت وكالة وفا فإن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو وخلال إجابته على مساءلة من قبل رئيسة لجنة الصداقة الفلسطينية في البرلمان فيرونيكا هونكاسالو حول مخططات الاحتلال بضم أراض فلسطينية شدد على أن فنلندا جزء من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي وتؤكد رفضها لمخططات (إسرائيل) ضم أجزاء من الضفة الغربية بوصفها عملاً مخالفاً للقانون الدولي وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.

وطالب هافيستو الدول الأخرى برفض مخططات الضم الإسرائيلية وما يترتب عليها لأنها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم الذي يعد قاعدة إلزامية في القانون الدولي.

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