الأمم المتحدة: يجب حماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجوب حماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية معرباً عن أسفه لما يمكن أن تخلفه عقوبات أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من آثار على عمل المحكمة.

وكان ترامب أجاز فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم اتهامات دون موافقة الولايات المتحدة وذلك في هجوم جديد لإدارته على المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لا تتوافق مع سياساتها.

ونقلت رويترز عن روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب قوله اليوم في إفادة صحفية في جنيف: “يتعين ضمان استقلالية المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على العمل دون تدخل بحيث يمكنها البت في الأمور دون أي تأثير غير ملائم أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة ولأي سبب”.

وأضاف أن “ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي الخطيرة وعائلاتهم لهم الحق في بلوغ القصاص والحقيقة”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أكدت أن العقوبات الأمريكية الاقتصادية وحظر السفر على موظفيها محاولة غير مقبولة للتدخل في حكم القانون مشددة في الوقت ذاته على أنها ستواصل عملها دون تردد.

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