بلومبيرغ: تحذيرات من موجة ثانية لكورونا في أمريكا

حذر خبراء أمريكيون في مجال الصحة من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مناطق عدة بالولايات المتحدة مع تجاوز عدد الوفيات في البلاد 113774 والإصابات عتبة المليونين.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن اريك تونر كبير الباحثين في جامعة جونز هوبكنز للأمن الصحي قوله: “هناك موجة جديدة ستأتي في بعض أنحاء الولايات المتحدة” مشيراً إلى أن عدد الإصابات في بعض الولايات الأمريكية يتجاوز عدد الاختبارات المخصصة للكشف عن المرض بكثير ما يثير مخاوف حول إمكانية السيطرة على الفيروس.

من جهته أشار جيفري موريس مدير قسم الإحصاءات البيولوجية في مدرسة بيرلمان للطب التابعة لجامعة بنسلفانيا إلى خطورة الوضع الوبائي في ولاية أريزونا الأمريكية على وجه الخصوص واصفاً إياه “بأحد أهم مكونات المشكلة الكبرى”.

ويرى خبراء الصحة مؤشرات متزايدة على اقتراب موجة ثانية من كورونا في ولايات تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا وكذلك أريزونا على الرغم من تراجع الزيادة الإجمالية في حصيلة الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

ورصدت ولاية تكساس الأربعاء الماضي 2504 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة أي أكبر ارتفاع يومي في الولاية منذ بداية الجائحة في حين سجلت فلوريدا التي خرجت من نظام الإغلاق العام قبل شهر 8553 إصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي أي أكبر معدل بالنسبة لها أيضا بينما بلغ معدل المصابين الجدد بمشافي كاليفورنيا أعلى مستوى له منذ الـ13 من أيار الماضي وشهد ارتفاعاً في الأيام التسعة الأولى من الشهر الجاري.

وفي ولاية أريزونا يتعرض النظام الصحي المحلي لضغط متزايد مع ارتفاع عدد المصابين وقد شهدت الولاية أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بكورونا في الثاني من حزيران الجاري.

وسجلت الولايات المتحدة 941 وفاة جديدة وأكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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