إخماد 19 حريقاً في درعا

درعا - وليد الزعبي

قام فوج إطفاء درعا أمس بإخماد 19 حريقاً نشبت بمواقع مختلفة من المحافظة، وأوضح العقيد محمد المحامي قائد الفوج أن عملية التدخل تمت بأسرع ما يمكن بعد تلقي الإبلاغات عن الحرائق من أجل حصرها في أضيق المساحات ومنع انتشارها، مبيناً أنها تتوزع بين حريق بالقمح وباقي حصاد قرب الفرن الآلي بمنطقة إزرع وآخر بالأعشاب والأشجار داخل الحرم الجمركي بمعبر نصيب الحدودي وبقايا حصاد وتبن على طريق (طفس – درعا) وقمح وأعشاب في بلدة عتمان وشعير وباقي حصاد شمال غرب مدينة إنخل،

إضافةً إلى حريق أعشاب وأشجار حراجية في حي شمال الخط وأعشاب في حي الكاشف الشرقي وعند طريق الخربة ضمن مدينة درعا وحريق قمح وبقايا حصاد درعا البلد، وكذلك بقايا حصاد في قرية معربة وشعير وأعشاب وتبن وأشجار نخيل في بصرى الشام وحريق شعير وبقايا حصاد في منطقة السماقيات وأعشاب وأشجار جراحية في منطقة الصنمين وأعشاب في منطقة داعل وحريق محل خضار وفواكه في مدينة الشيخ مسكين وأعشاب وبقايا حصاد في بلدة أم المياذن.

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