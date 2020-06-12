منتخبنا الكروي.. 79 عالمياً والعاشر آسيوياً

حافظ منتخب سورية للرجال بكرة القدم على المركز التاسع والسبعين عالميا والعاشر آسيويا على لائحة تصنيف المنتخبات التي أصدرها الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وقال مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول: نسعى إلى تحسين مركز منتخب سورية والتقدم في الترتيب.. مثل ما وصلنا بالمنتخب التونسي للمركز الرابع عشر عالميا سنصل مع نسور قاسيون إلى الترتيب نفسه من خلال العمل الجاد والانضباط المستمر فضلا عن الروح العالية التي يتصف بها اللاعب السوري.

وكان منتخبنا حقق خمسة انتصارات في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ففاز على الفلبين مرتين 5-2 و1-صفر وعلى المالديف 2-1 وعلى غوام 4-صفر وعلى الصين 2-1.

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