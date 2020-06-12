استقرار في أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب عالمياً اليوم بفعل مخاوف من موجة تفش ثانية لفيروس كورونا المستجد في العالم.

وذكرت رويترز أنه لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية اليوم إذ بقي عند 72ر1727 دولاراً للأوقية بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4ر0 بالمئة إلى60ر1732 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم 2ر0 بالمئة إلى 34ر1925 دولارا للأوقية بينما تراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 54ر17 دولاراً للأوقية في حين ارتفع البلاتين 3ر1 بالمئة إلى 37ر821 دولاراً لكنه يتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ نيسان الماضي.

طباعة