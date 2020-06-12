تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم مواصلة خسائرها الكبيرة التي تكبدتها بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن خام برنت انخفض 34ر1 أو ما يعادل 5ر3 بالمئة إلى 21ر37 دولارا للبرميل بعد أن تراجع نحو ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37ر1 دولار أو ما يعادل 8ر3 بالمئة إلى 97ر34 دولارا للبرميل بعد أن نزل أكثر من ثمانية بالمئة أمس.

ويتجه الخامان القياسيان صوب أول انخفاض أسبوعي في سبعة أسابيع مع تراجع برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما يزيد على نحو 12 بالمئة في الوقت الذي تضغط فيه المخزونات على الأسعار أيضا.

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