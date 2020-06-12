الخطيب: قوى أجنبية تحاول بث الفتنة في لبنان لإضعاف المقاومة

حذر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب من أن هناك قوى أجنبية تحاول بث الفتنة في لبنان لإضعاف المقاومة خدمة للعدو الصهيوني.

ودعا الخطيب في كلمة اليوم اللبنانيين إلى عدم الرضوخ والخضوع للإملاءات والضغوط الأجنبية التي تريد فرض شروط على لبنان للنيل من سيادته وثوابته وإنجازاته في مكافحة الإرهاب ودحر الاحتلال الصهيوني عن أرضه.

وجدد الخطيب التأكيد على الوحدة الوطنية والتصدي لكل دعوة ترمي إلى بث الفتنة في لبنان خدمة للعدو الصهيوني.

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