941 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة 941 وفاة جديدة وأكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات “جامعة جونز” هوبكنز الأمريكية التي تعد مرجعا في تتبع عدد الوفيات والإصابات في الولايات المتحدة أن إجمالي الوفيات في البلاد بلغ 113774 بعد تسجيل 941 حالة جديدة والإصابات 2089825.

في المكسيك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4790 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 587 شخصاً جراء كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 133974 والوفيات إلى 15944.

وسجلت الهند ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات خلال الساعات الـ 24 الماضية حيث تجاوزت الحصيلة اليومية 10956 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 295355 بينما تم تسجيل وفاة 396 شخصاً خلال الفترة نفسها لتبلغ الحصيلة 8498.

وأعلنت تايلاند تسجيل أربع إصابات جديدة بكورونا وعدم تسجيل وفيات ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3129 وتستقر الوفيات عند 58.

عربيا أعلنت وزارة الصحة في المغرب تسجيل 29 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 8537 والوفيات إلى 211 بينما سجلت وزارة الصحة البحرينية 600 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا خلال اليوم الأخير ليتجاوز إجمالي الإصابات 16 ألفاً.

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