آبل ويوتيوب تخصصان 200 مليون دولار لمكافحة العنصرية

خصصت شركة “آبل” للإلكترونيات وخدمة مقاطع اليوتيوب 200 مليون دولار لمكافحة العنصرية ودعماً لقضايا السود في دول العالم.

ونقلت رويترز عن شركة آبل قولها: سنزيد الإنفاق مع شركات التوريد المملوكة للسود في إطار مبادرة للمساواة والعدالة العرقية حجمها 100 مليون دولار” بينما أعلنت “يوتيوب” المملوكة لشركة غوغل أنها ستنفق 100 مليون دولار “لتمويل الفنانين السود.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لـ “آبل” على موقع تويتر “مصنع آيفون يسعى إلى زيادة تمثيل الأقليات بين الشركات التي تتعامل معه” مضيفاً “التحركات الأخرى ستشمل برامج لتعزيز مطوري التطبيقات من السود ومبادرات جديدة لزيادة التنوع والإدماج في آبل”.

بدورها قالت سوزان وجسيكي الرئيسة التنفيذية لـ “يوتيوب” في تدوينة على الإنترنت: “الخدمة ستنفق 100 مليون دولار على مدى عدة سنوات من أجل إعلاء وتطوير أصوات المبدعين والفنانين السود وقصصهم”.

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