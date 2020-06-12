كاريكاتير ..

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 20 شوال 1441 الموافق لـ 12 حزيران 2020
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شريط الأخبار
إصابة ثلاثة شرطيين أمريكيين بتبادل لإطلاق النار مع مسلح
الرئيس القبرصي: على تركيا وقف إجراءاتها التوسعية
اتفاق عراقي- أمريكي على تقليص عدد القوات الأمريكية
أبادي: أميركا مستمرة باختلاق العقبات ضد إيران في الوكالة الذرية
تحفظ مصر والسودان على الورقة الإثيوبية الخاصة بسد النهضة
23 غارة للعدوان السعودي على اليمن
تجدد المظاهرات في مناطق لبنانية
الاحتلال الأمريكي يهرب 50 صهريجاً وناقلة محملة بالفيول المسروق من الحقول السورية باتجاه العراق
الاتحاد الأوروبي: ضم أجزاء من الضفة انتهاك خطير للقانون الدولي
الصحة: 12 إصابة بكورونا لأشخاص مخالطين في رأس المعرة
بايدن: الجيش سيتدخل في حال حاول ترامب سرقة الانتخابات الرئاسية
إصابة 3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في ريف درعا الشرقي
سلطات نظام أردوغان تنفذ عمليات دهم وتعتقل 25 معارضاً
الشيوعي التركي: "قانون قيصر" نهج همجي
حزب البعث العربي التقدمي في الأردن: مصير "قانون قيصر" الفشل