أبادي: أميركا مستمرة باختلاق العقبات ضد إيران في الوكالة الذرية

جدد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي التأكيد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها مستمرون باختلاق العقبات ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي تغريدة له على انستغرام اليوم قال أبادي: “الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة سيبدأ أعماله الاثنين القادم ولكن نظرا لتفشي وباء كورونا فإن الاجتماع سيعقد عن طريق الفيديو كونفرانس” مضيفا: “أميركا وبعض دول الغرب تحاول توفير إمكانية اتخاذ القرار عن طريق التصويت في هذا الاجتماع الافتراضي أن لزم الأمر”.

ولفت أبادي إلى أن واشنطن تحاول إضعاف الآليات الدولية واساليب العمل السائدة في المنظمات الدولية مبينا أن جدول أعمال الاجتماع لم يتحدد بصورة نهائية حتى الآن إلا أنه سيتم البحث حول تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي في إيران وكذلك اتفاقية الضمانات.

وكان أبادي وجه في وقت سابق رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حذر فيها من سلوك أمريكا غير القانوني تجاه التزاماتها الدولية في مجالات التعاون النووي واختلاقها العقبات في هذا المجال.

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