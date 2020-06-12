الرئيس القبرصي: على تركيا وقف إجراءاتها التوسعية

شدد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اليوم على ضرورة التزام النظام التركي بالقانون الدولي ووقف إجراءاته العدوانية التوسعية في عدد من دول المنطقة.

وقال اناستاسياديس في لقاء مع صحيفة دي فيلت الألمانية: “على تركيا أن تعترف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وتلتزم بالقانون الدولي” مشيرا إلى أن “ما تقوم به من عمليات تنقيب عن الغاز قبالة ساحل قبرص يتعارض مع القانون الدولي وينتهك السيادة القبرصية”.

ولفت أناستاسياديس إلى أن ممارسات سلطات النظام التركي غير القانونية في المياه القبرصية تشكل جزءا من سياسات تركيا” المتغيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط ومن الأمثلة الأخرى لـ “إجراءاتها التوسعية ما تقوم به في سورية وليبيا وضد اليونان”.

وقال أناستاسياديس: الاتحاد الأوروبي أنشأ إطارا قانونيا لفرض العقوبات ردا على عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا ومع ذلك هناك خطر حدوث مزيد من التصعيد من قبل أنقرة ما يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها.

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