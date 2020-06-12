الحرارة أدنى من المعدل

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية من البلاد.

وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة مثيرة الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية خلال ساعات المساء والليل.

درجات الحرارة المتوقعة:

الجمعة السبت الأحد دمشق 30-18 32-20 32-20 القنيطرة 25-17 27-18 27-18 درعا 27-17 29-20 29-20 السويداء 26-14 28-16 28-16 حمص 29-14 31-15 31-15 حماة 29-17 31-19 31-19 الحسكة 37-19 35-17 37-17 اللاذقية 26-17 27-18 27-18 طرطوس 27-20 28-21 28-21 حلب 30-17 32-19 32-19 ادلب 27-17 29-19 29-19 دير الزور 32-22 34-24 34-24 الرقة 31-20 33-23 33-23

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