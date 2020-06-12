اتفاق عراقي- أمريكي على تقليص عدد القوات الأمريكية

اتفق العراق والولايات المتحدة على تقليص عديد القوات الأمريكية في الأراضي العراقية وبحث مصير الجزء المتبقي منها في جلسة تعقدها لجنة التنسيق بين البلدين في واشنطن خلال تموز المقبل.

وجاء في بيان صدر عن حكومتي البلدين بعد ختام الجلسة الافتتاحية للحوار جرت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وتلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه: “الولايات المتحدة ستواصل خلال الأشهر المقبلة تقليص عديد القوات الموجودة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية”.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تصريح اليوم: “الحوار الاستراتيجي الذي عقد بين حكومة بلاده وأمريكا أمس ركز على مبدأ السيادة ومصلحة العراق وحقق نتائج كبيرة وأكد على الانسحاب الأمريكي من البلاد وعدم وجود أي قواعد فيه”.

وكان مجلس النواب العراقي صوت في الخامس من كانون الثاني الماضي بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد بعد الجرائم التي ارتكبتها ضد مقرات عسكرية عراقية وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.

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