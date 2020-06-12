7 إصابات جديدة بكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي الصيني أمس بينها 6 لقادمين من الخارج.

وجاء في التقرير اليومي للجنة وفق ما نقلت وكالة شينخوا أن الإصابة المحلية تم تسجيلها في بكين مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة جديدة جراء الفيروس يوم أمس.

وأضافت اللجنة: “إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83064 بينهم 65 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج ولم يعد هناك أي حالة خطيرة بينما بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 4634 والمتعافين 78365.

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