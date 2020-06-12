آخر تحديث: 2020-06-12 11:17:34
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مقلع الإنذارات والنيرب والراموسة ودير حافر ومساكن عين التل بحلب وريفها من الساعة 9.00 وحتى الساعة 16.00

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