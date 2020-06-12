أكثر من 423 ألف وفاة بكورونا حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 423 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميتر المتتبع لتطورات الفيروس حول العالم أنه تم تسجيل 7582377 إصابة وتوفي 423075 شخصا في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء بينما تعافى 3832975 شخصا.

وأضاف الموقع إنه ومنذ التعداد الذي أجري أمس أحصيت 4940 وفاة و135226 إصابة إضافية حول العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الاضافية هي البرازيل 1261 والولايات المتحدة 897 والمكسيك 708 حالات.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بـ “كوفيد19” مطلع شباط هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 116027 وفاة من أصل مليونين و89031 إصابة بينما تعافى ما لا يقل عن 813 ألفا و 924 شخصا.

وتأتي بعد الولايات المتحدة بين الدول الأكثر تضررا من الوباء بريطانيا بتسجيلها 41 ألفا و279 وفاة من أصل 291 ألفا و409 إصابات تليها البرازيل مع 39 ألفا و680 وفاة من أصل 772 ألفا و416 إصابة ثم إيطاليا مع 34 ألفا و167 وفاة من أصل 236 ألفا و142 إصابة وفرنسا مع 29 ألفا و346 وفاة من أصل 192 ألفا و364 إصابة.

وبلجيكا هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان مع 83 وفاة لكل مئة ألف شخص ثم بريطانيا 61 وفاة واسبانيا 58 وايطاليا 57 والسويد 48 وفاة.

ولا تعكس الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى.

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