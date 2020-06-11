تجدد المظاهرات في مناطق لبنانية

تجددت المظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية اليوم للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن متظاهرين تجمعوا أمام قصر عدل بعبدا حملوا لافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين بينما تجمع عشرات المعتصمين أمام قصر العدل في طرابلس شمال لبنان للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي وسط إجراءات أمنية اتخذتها عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.

ونفذ تجار صيدا اعتصاما في السوق التجاري للمدينة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وعمد بعضهم إلى إغلاق محالهم التجارية.

وتخلل الاحتجاجات قيام بعض المتظاهرين بقطع عدد من الطرق في بيروت واوتوستراد طرابلس عكار في محلة باب التبانة إضافة إلى صيدا والبقاع بالعوائق والسواتر الترابية.

يشار إلى أن مجموعات تستغل المطالب الشعبية بشأن ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية فى لبنان وتقوم بأعمال شغب خلال المظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية.

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