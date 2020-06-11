هبوط أسعار النفط

هوت أسعار النفط نحو ثمانية بالمئة اليوم متأثرة بتجدد المخاوف من تحطم الطلب في ظل ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم في حين بلغت مخزونات الخام مستوى قياسياً بالولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 3.18 دولارات بما يعادل 7.6 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 38.55 دولاراً للبرميل.

كما تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.26 دولارات أي 8.2 بالمئة ليغلق على 36.34 دولاراً للبرميل حيث تكبد الخامان أسوأ خسائرهما اليومية منذ 21 نيسان و27 منه على الترتيب.

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