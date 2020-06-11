التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة يطلق حملة تواقيع مناهضة لـ”قانون قيصر”

أطلق التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة حملة تواقيع مناهضة لما يسمى “قانون قيصر” الأمريكي الجائر ضد سورية.

وأكد التجمع في بيان نشره على موقعه الالكتروني أن ما يسمى “قانون قيصر” عنصري ومعاد للبشرية مشيراً إلى أن العقل الأمريكي الإجرامي والعدواني لم ينفك عن استهداف محور المقاومة بقرارات جائرة وعدوانية لا إنسانية داعياً إلى الوقوف صفاً واحداً في التضامن مع سورية في وجه العدوانية الأمريكية وإدانة كل جهة أكانت دولة أو جماعة أو وسيلة إعلامية تقبل أو تستجيب لتهويل أمريكا أو تلتزم بقوانينها الجائرة وخاصة قانونها المسمى “قيصر”.

ولفت التجمع إلى أن الإدارة الأمريكية حليفة الصهيونية تهدف من وراء هذا القانون التأثير في ما تحقق من انتصارات تاريخية لسورية وفي محاولة يائسة لتشديد الحصار على الشعب العربي السوري الأبدي والمثابر على المقاومة والحقوق السيادية والمتمسك بالقضية الفلسطينية المركزية للعرب والمسلمين.

وأكد التجمع أن سورية بقيادتها التاريخية الإبداعية وجيشها الأسطوري وشعبها الأبدي أثبتت مع محور المقاومة وحلفائها أنها قادرة على مواصلة الانتصارات ولن تؤثر فيها إجراءات عدوانية أمريكية بنتيجة قانون قيصر أو سواه من القوانين العدوانية الظالمة.

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