محطة مياه عياش بالخدمة وافتتاح صالة للسورية للتجارة في بلدة الخريطة ومركز صحي في التبني بدير الزور

تم خلال اليوم الثاني لزيارة الوفد الوزاري لمحافظة دير الزور وضع محطة مياه عياش بالخدمة بعد إعادة تأهيلها من الأضرار التي ألحقت بها جراء الاعتداءات الإرهابية وافتتاح صالة السورية للتجارة في بلدة الخريطة والمركز الصحي في ناحية التبني ومقر بلدة الطريف بريف دير الزور الغربي.

وتفقد الوفد الوزاري برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم عمل مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة دير الزور وأعمال البناء الجارية لمركز خدمة المواطن الجديد في حي الثورة وأعمال مد القميص الاسفلتي في عدد من شوارع المدينة وزار مركز الحجر الصحي المؤقت في مبنى الصم والبكم في عياش.

كما اطلع الوفد الوزاري على أعمال الترميم وإعادة التأهيل الجارية على منجم الملح بدير الزور والتي بدأت مع مطلع هذا العام وستستمر لمدة عام كامل حيث من المفترض أن يبدأ الإنتاج بـ 150 ألف طن وصولاً إلى 250 ألف طن بكلفة 6 مليارات ليرة سورية ومن المتوقع أن يحقق إيرادات سنوية تتجاوز 5ر1 مليار ليرة سورية.

وتفقد الوفد عملية حصاد محصول القمح في بلدة الشميطية وزار مركز الفرات لاستلام الحبوب والتقى عدداً من الفلاحين واستمع منهم إلى التسهيلات المقدمة من الحكومة لعمليات حصاد محصول القمح وتسويقه.

بعد ذلك تابع الوفد جولته إلى محافظة الرقة حيث قام بزيارة مركزي الإيواء في الخميسية وزور شمر اللذين تم تجهيزهما لاستقبال الطلاب الوافدين لأداء امتحاناتهم ومركز الحجر الصحي بالمغلة ومركز برنامج مكافحة اللايشمانيا والسكري في غرناطة وعملية استلام محصول القمح في مركز حبوب السبخة واطلع على مدى توافر المواد الغذائية والأساسية في صالة السورية للتجارة بالسبخة وعلى تحضيرات مديرية التربية لامتحانات الشهادات العامة حيث تفقد عمل مركز طباعة الأسئلة ودائرة الإمتحانات ومركز التنتيج بالسبخة.

بعد ذلك عقد الوفد الوزاري اجتماعاً مع عدد من الكوادر الإدارية في مبنى محافظة الرقة في السبخة استمع خلاله إلى أهم المطالب للنهوض بالواقع الخدمي والمعيشي والتعليمي.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير النفط إلى أن الزيارة للمحافظتين تأتي بهدف تتبع المشاريع المنفذة والتي هي قيد التنفيذ سواء من خلال لجنة إعادة الأعمار أو من خلال الأعمال المنوطة بالوزارات وكانت نسب تتبع المشاريع جيدة إضافة إلى عقد لقاءات مع الفعاليات والكوادر الإدارية للوقوف على ما تم تنفيذه من خطط والاستماع لمطالب المحافظتين والعمل على حلها كفريق حكومي مرسل لتتبع الخطط والفعاليات المنفذة على الصعيدين التنموي والخدمي.

ولفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن الهدف من الزيارة الاطلاع على ما تقوم به محافظتا دير الزور والرقة من أعمال وعلى عمل مراكز خدمة المواطن والمشاريع التنموية والاستثمارية وأداء الوحدات الإدارية وما يتم تقديمه من الخدمات والمشاريع التي تنفذ في المحافظتين في إطار إعادة التأهيل والإعمار وإعادة الخدمات الأساسية وعودة المواطنين إلى منازلهم وقراهم بعد تحريرها من الإرهاب على يد أبطال الجيش العربي السوري موضحاً أنه تم خلال الجولة مناقشة الاحتياجات وتقديم ما يلزم للموازنات المستقلة إضافة إلى تقديم سلة من الدعم في مجال الآليات والكوادر اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وأكد محافظ دير الزور عبد المجيد الكواكبي أن المحافظة بدأت تستعيد عافيتها ودارت فيها عجلة الإنتاج ولاسيما في القطاع الزراعي وذلك نتيجة للدعم الحكومي وتنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية والخدمية الأمر الذي ساهم بعودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم لافتاً إلى أن عملية إعادة الإعمار في المحافظة مستمرة كي تستعيد دير الزور مكانتها والدور المنوط بها كمحافظة منتجة تدعم الاقتصاد الوطني.

شارك في الجولة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري وأمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي رائد الغضبان.

طباعة