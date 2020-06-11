الاحتلال الأمريكي يهرب 50 صهريجاً وناقلة محملة بالفيول المسروق من الحقول السورية باتجاه العراق

قامت قوات الاحتلال الأميركي بتهريب قافلة من عشرات الصهاريج والناقلات باتجاه الأراضي العراقية.

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن قافلة مؤلفة من 50 صهريجاً وناقلة للاحتلال الأمريكي اتجهت مساء اليوم من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية.

وأشارت المصادر إلى أن الصهاريج والناقلات محملة بمادة الفيول التي نهبتها القوات الأمريكية من حقول النفط التي احتلتها في عدة مناطق من الجزيرة السورية.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الاشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجيستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط وغيره من ثروات وخيرات البلاد بالتعاون والتواطؤ مع أدواتها من المجموعات المسلحة والإرهابيين الذين تدعمهم في تلك المناطق.

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