إيطاليا: 53 وفاة جديدة بكورونا

سجلت إيطاليا 53 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم مقابل 71 وفاة أمس.

ونقلت رويترز عن وكالة الحماية المدنية في إيطاليا قولها إن إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي المرض في شباط الماضي ارتفع إلى 34167 وهي رابع أعلى حصيلة وفيات بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وأشارت الوكالة إلى تسجيل 379 اصابة جديدة بالفيروس مقابل 202 أمس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 236142 حالة وهي سابع أعلى حصيلة إصابات بالعالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

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