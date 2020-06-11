من ساحة الأمويين …

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 20 شوال 1441 الموافق لـ 11 حزيران 2020
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شريط الأخبار
الاحتلال الأمريكي يهرب 50 صهريجاً وناقلة محملة بالفيول المسروق من الحقول السورية باتجاه العراق
بايدن: الجيش سيتدخل في حال حاول ترامب سرقة الانتخابات الرئاسية
إصابة 3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في ريف درعا الشرقي
الشيوعي التركي: "قانون قيصر" نهج همجي
حزب البعث العربي التقدمي في الأردن: مصير "قانون قيصر" الفشل
روحاني: الحظر والإجراءات الظالمة لم تثن إرادة الشعب الإيراني
ترامب يفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية
بكين تجدد دعوتها واشنطن للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران
مئات المستوطنين الإسرائيليين يجددون اقتحام الأقصى
عمدة سياتل لترامب: اجعلنا جميعاً بأمان وعد إلى المخبأ
آملي لاريجاني: الإدارة الأميركية ترتكب أسوأ الجرائم ضد الأبرياء في سورية ودول أخرى
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من منصبه وتكليف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس المجلس
مجلس الشعب يقرّ مشروع قانون خزانة تقاعد الأطباء البيطريين
«غلوبال ريسيرش»: ترامب الفاشي يبحث عن ضحية أخرى
"واشنطن بوست": ترامب يريد تحويل وزارة العدل لمعاقبة الخصوم