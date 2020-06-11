بايدن: الجيش سيتدخل في حال حاول ترامب سرقة الانتخابات الرئاسية

قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إنه “يشعر بالقلق” من محاولة الرئيس الحالي دونالد ترامب “سرقة” الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل معرباً في الوقت نفسه عن ثقته بأن جنود الجيش “سيرافقون ترامب من البيت الأبيض” إذا خسر ولم يعترف بالنتيجة.

وأضاف بايدن في مقابلة أذيعت في وقت متأخر أمس في برنامج “ذا ديلي شو”: “سيحاول ترامب سرقة الانتخابات.. هذا أكبر بواعث قلقي” من دون أن يحدد الطريقة التي يعتقد أن ترامب قد يلجأ إليها للتلاعب بالانتخابات.

واستشهد بايدن بمعارضة ترامب للتصويت عبر البريد وقال إن “الديمقراطيين سيكون لديهم محامون حاضرون في مواقع التصويت في جميع أنحاء البلاد لرصد أي محاولات من الجمهوريين للتلاعب بالتصويت”.

وهاجم ترامب مراراً التصويت عبر البريد معلناً دون دليل أن الزيادة المتوقعة في التصويت عبر البريد ستؤدي إلى تزوير واسع النطاق في انتخابات الثالث من تشرين الثاني المقبل.

وقال بايدن إن التعليقات التي أدلى بها في الآونة الأخيرة كبار المسؤولين العسكريين السابقين الذين انتقدوا رد ترامب على الاحتجاجات بشأن وحشية الشرطة جعلته “واثقا من تدخل الجيش الأمريكي إذا رفض ترامب قبول نتائج الانتخابات” وقال: “أنا مقتنع تماماً أنهم سيصطحبونه من البيت الأبيض بسرعة وحسم”.

وسبق أن عبر بايدن عن قلقه من أن ترامب سيحاول التلاعب بالانتخابات لكن خطابه تصاعد مؤخراً حيث تظهر معظم استطلاعات الرأي أن نائب الرئيس السابق يتقدم على الرئيس الحالي.

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