إخماد حريق طال أشجار زيتون وحقول قمح في بلدة الشرقلية بريف حمص

أخمد عناصر فوج إطفاء حمص والدفاع المدني اليوم حريقاً طال أشجار زيتون وحقول قمح في بلدة الشرقلية بريف حمص الشمالي الغربي.

وأوضح العميد غياث عاقل مدير فرع الدفاع المدني بحمص في تصريح لمراسل سانا أن كوادر الإطفاء توجهت على الفور إلى مكان الحريق وتعاملت معه بسرعة خوفاً من امتداده بسبب الرياح.

وبين عاقل أن الحريق امتد على مساحة نحو ثلاثين دونماً مشيراً إلى جهوزية كوادر الإطفاء في حمص لإخماد أي حريق على مدار الساعة داعياً المواطنين إلى الحذر والانتباه وعدم إلقاء أعقاب السجائر في الأراضي الزراعية أو إشعال النار.

وكان عناصر الدفاع المدني بحمص أخمدوا الاثنين الماضي حريقاً نشب في أشجار حراجية وأعشاب على طريق حمص حماة قرب جسر الصوامع شمال المحافظة.

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