إحداثُ مركزٍ امتحاني في منطقة يبرود بلدة رأس المعرة لمسابقة الفئة الأولى

أعلنت وزارة التربية اليوم إحداث مركز امتحاني في منطقة يبرود بلدة رأس المعرة لمسابقة الفئة الأولى التعاقد التي ستقام يوم السبت الـ 13 من حزيران الجاري وذلك بسبب إخضاع البلدة للحجر الصحي منعاً لانتشار فيروس كورونا وحفاظاً على الصحة العامة.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أنه سيتم تكليف العاملين التربويين في البلدة نفسها أعمال المراقبة والإجراءات كافة حسب الأصول والتنسيق مع مدير الصحة بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات الوقائية من حيث تعقيم المركز قبل اليوم المحدد للامتحان والتقيد بالبلاغات الوزارية اللازمة لسير الامتحان المؤقت بالشكل الأمثل.

وكانت وزارة التربية حددت الثالث عشر من حزيران الجاري موعداً للامتحان التحريري المؤتمت لمسابقة التعاقد مع عدد من حملة الشهادات الجامعية من الفئة الأولى بموجب عقود سنوية.

وكانت وزارة الصحة أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي في السابع من الشهر الجاري بعد تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في البلدة نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سورية الأردن وذلك منعاً لانتشار الفيروس وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

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